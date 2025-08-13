На Курилах воссоздадут последний бой Второй мировой войны

Также реконструкторы повторят высадку Курильского десанта

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские реконструкторы в сотрудничестве с волонтерами общественного экологического проекта "Чистая Арктика" планируют воссоздать атмосферу последнего боя Второй мировой войны на мысе Курбатова на острове Шумшу на Курилах. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Чистая Арктика".

"Добровольцы убирают западную часть прибрежной зоны мыса Курбатова. В этом месте в ближайшее время реконструкторы со всей России воссоздадут последний бой Второй мировой войны и повторят легендарную высадку Курильского десанта. Работы у добровольцев много - из-за недавнего цунами побережье завалено бытовым мусором, металлом и древесиной, которые принес Тихий океан".

Как сообщила руководитель волонтерских групп "Чистой Арктики" Анастасия Фатерина, за последние три дня собрано 14,5 куб. м отходов. "Очень много пластика, попадаются канаты, металл. Из реки недалеко от побережья вытащили две металлические бочки. Сегодня на пляже собрали 10 кубометров древесины. Еще было несколько интересных находок - советские гильзы 1922 и 1932 года выпуска, осколок корабельного снаряда, позвонки китов, много резиновых сапог", - рассказала Фатерина.

На острове Шумшу работает вторая по счету группа волонтеров. В ее составе представители Луганской Народной Республики, Татарстана и Карелии, Нижегородской, Брянской, Иркутской областей, Красноярского края, Москвы и Севастополя. Все участники экспедиции прошли конкурсный отбор в соцсетях проекта. Двое волонтеров - правнуки участников советско-японских боев. Вместе с общественниками, историками и поисковиками со всей страны волонтеры проекта готовят к открытию мемориальный комплекс, посвященный последнему сражению Второй мировой войны.

О проекте

Проект "Чистая Арктика" стартовал в 2021 году и за это время существенно масштабировался. Сегодня к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Всего за четыре года в экспедициях проекта приняло участие 7,7 тыс. человек. Они собрали 19,8 тыс. тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация "Росатом".