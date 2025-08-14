Об этом сообщили в Гидрометцентре России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза и температура до 21 градуса тепла прогнозируются в Москве в четверг. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 19 - плюс 21 градусов. В ночь на пятницу похолодает до 12 градусов тепла.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

Из-за грозы в Московском регионе будет действовать желтый уровень предупреждения о погодной опасности - он продлится с 9:00 до 21:00.