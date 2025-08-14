За год число поддерживающих традицию дарения цветов снизилось на 8 п. п.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Доля россиян, поддерживающих традицию дарить цветы учителям на 1 сентября, за последний год снизилась до 28%. При этом доля родителей, которые планируют покупать букеты, с прошлого года не изменилась и составляет 79%. Об этом говорится в исследовании компании "Росгосстрах" (есть в распоряжении ТАСС).

"За последний год количество россиян, поддерживающих традицию цветов, снизилось на 8 п. п. - с 36% до 28%. Четверть опрошенных, как и в прошлом году, уверены, что нужно благодарить учителей за их труд. В то же время с 20% до 8% снизилась доля тех, кто считает подарки пустой тратой денег и предпочли бы отдать эти средства на благотворительность", - говорится в материалах.

По данным исследования, в среднем родители потратят на цветы учителям от 1 000 до 5 000 руб. При этом каждый четвертый полагает, что стоимость букета выросла на 5-10%, а 23% респондентов отмечают рост на 10-15%, еще 12% опрошенных отметили подорожание более чем на 15%. Кроме того, в исследовании отмечается, что индекс букета (соотношение общих затрат на подготовку ребенка к школе к расходам на цветы) к 1 сентября в России уменьшился на 1,6 пункта из-за роста цен на цветы.

Так, доля расходов на цветы в общих затратах на подготовку ребенка к школе оказалась самой высокой в Казани, Воронеже, Челябинске, Красноярске и Самаре. А самой низкой - в Волгограде, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Омске, Екатеринбурге Перми и Уфе.

При этом эксперты выяснили, что 39% опрошенных планируют подарить общий букет от класса, в то время как каждый четвертый отдаст цветы классному руководителю лично от себя. Еще 11% хотят вручить букеты нескольким учителям, а каждый пятый, наоборот, решил отказаться от этого жеста вовсе.

Самые популярные цветы

По данным исследования, самыми популярными цветами в честь первого сентября стали розы (30%), герберы (27%) и хризантемы (26%). Еще 22% россиян собираются подарить ромашки, а 15% - тюльпаны. Также эксперты выяснили, что большинство опрошенных (75%) будут покупать букеты днем или вечером 31 августа, а каждый четвертый - утром перед линейкой в День знаний.

Динамика расходов

По данным исследования, доля россиян, которые планируют потратить на букет до 1 тыс. руб., снизилась с 21% до 13%. Вместе с тем, с 29% до 36% увеличилось количество тех, кто закладывает на покупку цветов от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Также с 24% до 30% выросла доля россиян, готовых приобрести цветы от 3 тыс. до 5 тыс. руб. При этом букет от 5 тыс. до 10 тыс. руб. собираются купить только 9% опрошенных. Еще 4% выделят на эти цели более 10 тыс. руб., а 6% респондентов вообще не планируют тратить деньги и просто соберут цветы в собственном саду.

Исследование проводилось среди 2 500 россиян старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.