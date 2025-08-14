Как отметил глава Белоярского района Сергей Маненков, доставку на дом и вручение наборов будут осуществлять волонтеры с 15 августа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Власти Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, входящего в Арктическую зону России, подарят продовольственные наборы более чем 2 тыс. пенсионеров в честь дня муниципалитета. Об этом сообщил глава района Сергей Маненков в своем Telegram-канале.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктической зоны РФ.

"Подписал распоряжение о выделении средств на продовольственные наборы для неработающих граждан пожилого возраста категории 65 и старше, проживающих на территории муниципалитета, к празднованию Дня Белоярского района. Продуктовые наборы на сумму 2,3 тыс. рублей получат 2 186 человек из числа данной категории граждан", - написал он.

По словам Маненкова, денежные средства будут выделены из бюджета района. Он отметил, что доставку на дом и вручение продуктовых наборов будут осуществлять волонтеры с 15 августа. В состав войдут продукты питания в том числе от местных товаропроизводителей.