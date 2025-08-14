По данным ведомства, участники объединения "занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору Германии с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов России"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V. нежелательной на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации Генпрокуратуры, объединение было создано российскими эмигрантами, проживающими в Германии. Его основная цель, как заявляют в ведомстве, заключалась в формировании в России "солидарного гражданского общества" и внедрении демократических механизмов. Однако, по данным прокуратуры, на практике участники организации вносят раскол в русскоязычную диаспору Германии, стимулируя в ее среде деятельность, направленную против интересов России. Также им вменяется проведение массовых антироссийских акций в Германии и распространение материалов, дискредитирующих внутреннюю и внешнюю политику РФ, избирательную систему, а также действия российских Вооруженных сил в ходе специальной военной операции.

В Генпрокуратуре утверждают, что члены Demokrati-JA e.V. формируют негативный образ России за рубежом, способствуют распространению русофобских настроений, выступают за введение торгового, газового и нефтяного эмбарго против страны. Кроме того, по данным надзорного органа, организация поддерживает украинские власти и призывает международное сообщество оказывать дальнейшую военную помощь Украине. Ее деятельность, как отмечают в ведомстве, также направлена на укрепление сепаратистской идеологии, разжигание межнациональной розни, искажение исторической памяти и умаление роли советского народа в победе над нацизмом в годы Великой Отечественной войны.

Среди партнеров Demokrati-JA e.V. называются немецкие организации Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation. Все они ранее также были признаны нежелательными в России.