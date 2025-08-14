Гости обсудят, почему люди тратят деньги в ответ на усталость, тревогу или скуку

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Популярные комики, актеры, спортсмены и другие медийные лица расскажут москвичам, как планируют личный бюджет. Встречи пройдут в малом амфитеатре и "Заповедном посольстве" парка "Зарядье", где сейчас идет марафон финансовой грамотности, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента финансов Москвы.

Марафон - часть большого форума "Территория будущего. Москва 2030". Его участники могут посетить мастер-классы и лекции от практикующих экспертов, поучаствовать в интерактивных играх.

"Интересно о финансах готовы рассказать и известные люди. Например, актриса Ирина Безрукова 17 августа вместе с психологом Дарьей Яушевой поговорит о "шопинг-терапии". Гости обсудят, почему мы тратим деньги в ответ на усталость, тревогу или скуку, а главное, как сохранить холодный ум в мире скидок, трендов и желаний. В этот же день ведущий телеканала "Москва 24" Константин Цыганков подскажет, как не потеряться в новостном потоке и научиться отличать реальные экономические сигналы от инфошума. Актер Оскар Кучера 22 августа пообщается с участниками марафона и поставит "Вопрос рублем": поделится опытом ведения бизнеса и даст советы начинающим предпринимателям", - говорится в сообщении.

Фигуристка Ирина Слуцкая 24 августа расскажет о том, как планирование личного бюджета помогает ставить цели и двигаться вперед - в спорте, работе и финансах. Объяснит, как умение правильно организовать свой день сказывается на уверенности, здоровье и финансовых решениях. В тот же день прима-балерина Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Анастасия Лименько поделится планированием личного бюджета и разъяснит, можно ли назвать балет инвестицией в себя, а также как дисциплина в профессии позволяет быть не только в хорошей физической форме, но и помогает контролировать финансовые вопросы и избегать импульсивных трат.

"Разговор на серьезные темы может быть легким и ироничным. В этом можно убедиться, посетив юмористические монологи о личных финансах. Известные комики вспомнят забавные истории о деньгах, нерациональных тратах и финансовых привычках. Получить заряд хорошего настроения 14 августа приглашают Самвел Гиновян и Максим Евдокимов, 17 августа - Андрей Бебуришвили и Стас Старовойтов, а 24 августа - Сауле Юсупова и Александра Муратова", - добавляется в анонсе.

О форуме

Форум "Территория будущего. Москва 2030" проходит в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Форум предоставляет возможность в масштабах города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и открыть для себя многое другое.

Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума moscow2030.mos.ru.