В Москве в два раза сократилось число ДТП с электросамокатами

В ГАИ напомнили, что при движении на СИМ по пешеходным зонам не разрешается создавать помехи для пешеходов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Количество ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности в Москве за семь месяцев сократилось на 54,9%, при этом погибли 3 человека, 462 пострадали. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"За 7 месяцев текущего года на столичных дорогах зарегистрировано 442 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 3 человека погибли и 462 получили ранения. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием данной категории транспортных средств уменьшилось на 54,9%, а число погибших и пострадавших в таких ДТП сократилось на 70% и 55,1% соответственно", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ГАИ напомнили, что при движении на СИМ по пешеходным зонам не разрешается создавать помехи для пешеходов. "Арендуйте прокатные самокаты только по достижении 18 лет, спешивайтесь перед пешеходным переходом", - призвали в управлении. В ГАИ рекомендовали использовать защитную экипировку, а также кататься на электросамокате по одному. "Арендуйте самокат только после прохождения верификации через Mos ID", - добавили в ГИБДД.