МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главное здание Павловской больницы на юге столицы, которое является объектом культурного наследия, будет отреставрировано, сообщил в своем канале в национальном мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

"Здание на Павловской улице, 25 было построено в начале XIX века по проекту Матвея Казакова. В 1830-е годы его перестроил Доменико Жилярди. После завершения реставрации в здании площадью больше 5 тыс. кв. м. расположится флагманский волонтерский центр", - написал мэр.

По его словам, в здании планируется рабочее пространство для резидентов - волонтерских организаций, коворкинги, переговорные комнаты, библиотека, лектории, зоны отдыха, кафе; многофункциональные залы для проведения мероприятий различных форматов, в том числе кинозал и театральная площадка. Кроме того, здесь расположатся арт-мастерские, медиапространство - контент-фермы и видеостудии, студия звукозаписи и вокальный класс. На площадке организуют спортивные и танцевальные залы, выставочные и VR-пространства, пресс-центр и типографию.