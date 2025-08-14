На выставке в ЦВЗ "Манеж" воссоздали исторический фасад первой станции метро Москвы

Экспозицию можно посетить с 7 по 31 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Макет вестибюля станции "Сокольники" Московского метрополитена в историческом виде, приближенный к реальным размерам, установили на выставке в ЦВЗ "Манеж". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

"На выставке "Та самая Москва" в Манеже, которая проходит с 7 по 31 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", посетители увидят ту самую станцию "Сокольники" - самую первую станцию Московского метрополитена. Станция известна своим историческим вестибюлем. В пространстве, посвященном 90-летию Московского метрополитена, на выставке для гостей представили его макет - с барельефами, статуями и уникальным витражом в виде красной звезды", - говорится в сообщении.

Также при посещении экспозиции можно изучить макет первых турникетов московского метро; первую схему столичной подземки, которая в 1935 году состояла из одной линии; восстановленную схему метро 1960-х годов, где выбранный маршрут подсветится лампочками. Кроме того, на выставке представлена телесправочная, которая в 1960-х в качестве эксперимента была установлена на некоторых станциях. В телесправочной оператор расскажет о развитии метро в 1960-е: об открытых тогда станциях и обновлении поездов метро.

"На выставке покажут исторические элементы навигации - например, легендарный столбик с надписью "Переход", которым в 60-е годы обозначались все входы в метро через подземный переход. Также среди экспонатов - коммутатор, который в 70-е и 80-е годы использовался для организации диспетчерской связи. Таким образом, посетителей ждет настоящее погружение в историю столичного метро, знакомство с легендами и мифами, интерьеры самого первого и самого современного метропоездов, легендарные витражи московских станций", - анонсировали в комплексе.

Как подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба, благодаря общим усилиям специалистов транспортной, градостроительной и промышленной отраслей 90 лет назад состоялся запуск первой линии столичной подземки. "Появление метро в Москве изменило философию передвижения, сформировало ритм развития и жизни столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на выставке "Та самая Москва" в Манеже мы рассказываем посетителям, как создавалось метро, показываем, как выглядели первые станции и первые вагоны - это важная часть истории города", - заключил Ликсутов.

Интерактивная выставка "Та самая Москва" работает до 31 августа. Она посвящена развитию и достижениям города в области транспорта, градостроительства и промышленности. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Экспозиция открыта для посетителей с 12:00 до 22:00 в будни и с 11:00 до 21:00 по выходным. Понедельник - выходной день. Адрес площадки: Манежная площадь, дом 1. Вход свободный.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля.

Организаторы отмечают, что "Территория будущего. Москва 2030" - это возможность в масштабах города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство.

