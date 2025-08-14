Путин поприветствовал участников форума "Беспилотные системы: технологии будущего"

Президент России указал на важность быстрого внедрения в жизнь достижений в сфере беспилотных систем

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", подчеркнув важность быстрого внедрения в практику достижений конструкторов беспилотных систем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Крайне важно, чтобы передовые достижения наших конструкторских, исследовательских команд в полной мере отвечали запросам бизнеса и от экспериментов и тестирования быстро проходили путь до широкого внедрения в практику. Кроме того, необходимо обеспечивать безопасность беспилотных систем и их защиту от противоправного использования, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства", - приводятся слова президента.

Путин также отметил, что государство сделает все необходимое, чтобы регуляторные механизмы в России были максимально эффективными. Кроме того, добавил глава государства, РФ готова развивать сотрудничество в сфере беспилотного транспорта с надежными партнерами - как на двусторонней основе, так и в форматах ЕАЭС, БРИКС, ШОС, создавать совместные предприятия, учебные центры, инфраструктуру для эксплуатации дронов.

В центре внимания участников форума находится развитие транспортных и сервисных систем новой эпохи, подчеркнул президент, они качественно меняют жизнь вокруг нас. "Они могут работать абсолютно в любой среде - на земле, на воде и под водой, в небе и ближнем космосе. Сегодня на экспозиции, развернутой на площадке форума, можно увидеть автономные поезда, комбайны, летательные аппараты, роботизированные комплексы, познакомиться с разнообразными вариантами их применения в агропромышленном секторе и энергетике, в городском и лесном хозяйстве, в строительстве и торговле, во многих других сферах экономики", - добавил глава государства.

Президент выразил уверенность, что форум продемонстрирует высокий потенциал отечественной отрасли беспилотных систем, а также позволит выйти на конкретные инициативы, межрегиональные и межгосударственные проекты, которые обязательно будут востребованы.