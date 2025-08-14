Его работы хранятся в музеях и у частных коллекционеров более 40 стран

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый в мире музей русского художника-экспрессиониста Виктора Казарина, чьи работы хранятся в музеях и у частных коллекционеров более 40 стран, откроют в селе Ферапонтове Вологодской области. В этом селе начался его творческий путь, сообщили ТАСС в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, который создает музей.

"Картины основателя русского неоэкспрессионизма Виктора Казарина украшают галереи и частные коллекции более 40 стран мира. Они хранятся в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, коллекции Леонида Талочкина, Музее истории Москвы, Российском государственном гуманитарном университете, Русском музее, Музее имени Врубеля, Музее фресок Дионисия в Ферапонтове, музее Принстонского университета США <…>. О создании музея в Ферапонтове Виктор Семенович мечтал долгое время, но только после его смерти это стало возможным (художник ушел из жизни в 2021 году)", - сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Сначала в музее-заповеднике открыли выставочный зал, в котором презентовали две выставки работ художника, и только в этом году появилась перспектива создать полноценный Музей Казарина, отметил гендиректор.

"Работы Виктора Семеновича будут представлены в центре Ферапонтова, села, с которого начался его творческий путь, места, в котором он провел более 30 лет, где вместе с супругой Лидией Андреевной они купили дом с участком и каждое лето проводили там. В Ферапонтове Казарин поселился уже после "Перестройки", в свой самый успешный период. Тогда его персональная выставка в московском Манеже стала мировым событием. Картины Казарина пополнили зарубежные художественные коллекции, а выручку от продажи одной из работ Виктор Семенович пожертвовал на восстановление моста к Ферапонтову монастырю через речку Паска", - рассказал руководитель музея.

По завещанию мастера

По словам супруги художника Лидии Казариной, мастер мечтал, чтобы его картины остались на память местным жителям. В залах будут представлены его работы из разных циклов: из раннего - это "Яуза" и "Берегиня", из популярных - "Корабль в океане" и "Прорыв", лунный цикл, в котором Виктор воссоздал образ женщины, портреты местных жителей Василия Кочнева и Леонида Козлова и многие другие полотна, а также письмо-завещание от мастера, датированное 2007 годом.

В Ферапонтове завершили ремонтные работы в здании, переданном администрацией Ферапонтовского территориального управления Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику. Сейчас производится монтаж постоянной выставки, которая будет устроена в пяти залах. Музей Виктора Казарина откроется в конце августа. Помимо картин, фотографий из семейного архива, афиш ранних выставок художника, в этом музее воссоздадут образ мастерской художника, который создавал свои полотна, сидя на полу, добавила заведующая экспозиционно-выставочным отделом Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Лебедева.