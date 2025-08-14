Устройство имеет возможность как автономного движения по заданному маршруту, так и дистанционного управления

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Платформу для мониторинга состояния воздуха создала столичная компания. Разработка предназначена для промышленных предприятий, рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Столичный производитель, <…> резидент Московского инновационного кластера, разработал автономную роботизированную наземную платформу "Легат патрол". Устройство предназначено для мониторинга состояния воздуха на промышленных предприятиях в режиме реального времени", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что платформа имеет возможность как автономного движения по заданному маршруту, так и дистанционного управления. Аккумуляторы аппарата рассчитаны на работу до восьми часов без подзарядки. Платформа интегрируется с облачной системой контроля и диспетчеризации техники, что дает возможность в реальном времени отслеживать различные данные, включая видео, телеметрию и показания датчиков.

Платформа обладает грузоподъемностью до 150 кг, оснащена полным приводом и имеет высокую степень защиты от влаги, что дает возможность использовать ее при любых погодных и ландшафтных условиях. Аппарат позволит оперативно получать данные и реагировать в случае нештатных ситуаций.