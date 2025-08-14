Лектории заработали на базе местных модельных библиотек, которые располагают и аудиториями, и оборудованием для лекций

АРХАНГЕЛЬСК, 14 августа. /ТАСС/. Первые лектории общества "Знание" открылись в шести муниципалитетах Архангельской области, рассказала ТАСС директор архангельского филиала общества Вероника Шехонина. Пилотные лектории начали работать в Котласе, Коряжме, Верхней Тойме, Сольвычегодске, Яренске и Ильинско-Подомском.

"Первые лектории Российского общества "Знание" открылись в шести городах и округах Архангельской области. Это площадки для просветительской работы с северянами, на которых будут проходить лекции, встречи с представителями исполнительной и законодательной властей, лидерами общественного мнения, дискуссии и даже просмотры фильмов. В дальнейших планах - появление лекториев в каждом муниципальном образовании Поморья", - сказала Шехонина.

Открытие лекториев - первый практический шаг по выполнению поручения губернатора Александра Цыбульского по масштабированию проектов общества "Знание" в регионе. Решение было принято по итогам встречи с генеральным директором общества Максимом Древалем на международном форуме "Земляне" в Архангельске.

Лектории заработали на базе местных модельных библиотек, которые располагают и аудиториями, и оборудованием для лекций. Именно так поступили, например, в Котласе, где площадкой для просветительской деятельности выступила центральная городская библиотека.

Первым лектором стал министр науки, высшей школы и научно-технологического развития Архангельской области Алексей Аксенов. Он прочитал лекцию "От Ломоносова до Кампуса. Развитие науки на Архангельском Севере" о том, какой вклад вносят ученые региона в науку и об их разработках. "Лекции и встречи с жителями Архангельской области будут посвящены различным актуальным темам, а в качестве спикеров планируем приглашать представителей самых различных профессий - это могут быть и краеведы, и руководители предприятий, и главы муниципальных образований", - отметил Аксенов.

Главы ведомств и городов региона с этого года также принимают участие в просветительской работе с молодежью, проводя лекции на площадке "Дома Знаний" в Архангельске.