Из-за происшествия погибли 37 человек, пострадали более 80

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Мемориал погибшим при взрыве на станции техобслуживания 14 августа 2023 года открыли в пригороде Махачкалы. В церемонии открытия принял участие глава Дагестана Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с проживающей на данной территории жительницей Айшат Муртазалиевой заявил, что мемориал в память о погибших в августе 2023 года во время взрыва рядом с АЗС установят в пригороде Махачкалы.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших, открыть мемориал. Дорогие родственники погибших, мы скорбим вместе с вами, это наша общая боль, наша общая беда, ушедших в результате этой трагедии будем помнить всегда. Это наша общая боль", - сказал Меликов, выступая перед собравшимися.

По его словам, трагедия унесла десятки жизней. "Осиротели дети, потеряли близких родители, супруги, друзья. Мы скорбим вместе с вами, дорогие родственники погибших. Я знаю, что никакие слова не способны облегчить вашу боль. Знайте, что мы помним и всегда будем помнить о каждом, чью жизнь оборвала эта трагедия",- добавил он.

По словам мэра Махачкалы Джамбулата Салавова, установленная стела - это символ скорби, но и напоминание о храбрости и исключительном самопожертвовании наших земляков, проявляемых в момент испытаний.

Взрыв произошел вечером 14 августа 2023 года напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате погибли 37 человек, пострадали более 80. Следственный комитет возбудил уголовное дело.