Игроки попробуют себя в роли космических зоологов, поработают в виртуальном дирижабле-магазине, разгадают головоломки и отправятся в путешествие по фантастическим мирам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Открытые тестирования видеоигр московских разработчиков, в ходе которых все желающие опробуют демоверсии проектов разных жанров и поделятся впечатлениями от сюжета, графики и механики, проведут в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Посетители больше узнают о процессе создания видеоигр, а авторы получат развернутые отзывы еще до выпуска продукта на рынок, смогут улучшить свои проекты и повысить шансы на успех", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Горожанам и туристам предложат познакомиться с решениями участников столичного акселератора "Фабрика видеоигр" и других московских студий. Игроки попробуют себя в роли космических зоологов, поработают в виртуальном дирижабле-магазине, разгадают головоломки и отправятся в путешествие по фантастическим мирам. Кроме того, разработчики ответят на вопросы пользователей.

Первая серия тестирования пройдет на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030" в новом кампусе Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Участников ждут со вторника по четверг с 12:00 до 22:00 и с пятницы по воскресенье с 11:00 до 23:00 в течение месяца.

Второй блок стартует 26 августа в креативном пространстве "АКИ.Лаб". Здесь же состоится круглый стол на тему применения технологий искусственного интеллекта в отрасли. Для посещения пространства нужна предварительная регистрация, гостей ждут с 16:00 до 21:00. Всего в "АКИ.Лаб" запланировано четыре подобных тестирования, следующая встреча назначена на конец октября, еще две - на начало 2026 года.