СУЗДАЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС проявляют заинтересованность в сотрудничестве и реализации совместных проектов с Владимирской областью, в том числе в сфере дорожно-транспортного развития. Об этом журналистам в ходе деловой программы первого автопробега БРИКС сообщил министр экономического развития и промышленности Владимирской области Денис Синявский.

"Мы видим <…> хорошие перспективы, потому что те участники автопробега, которых сегодня принимает древний Суздаль, они представляют самые разные направления бизнес-сообщества. <…> В дальнейшем мы планируем продолжить коммуникацию как по направлению развития транспортно-дорожной инфраструктуры, производств, связанных с обеспечением данного направления в экономике, так и непосредственно со смежными отраслями, потому что <…> мы уже провели несколько встреч с участниками автопробега, в ходе которых они выразили заинтересованность в реализации совместных проектов, в том числе и на территории Владимирской области, с привлечением иностранных партнеров сюда, в регион. Для нас это важно, учитывая, что страны БРИКС сегодня являются <…> для регионов Российской Федерации важным стратегическим партнером", - сказал он.

Синявский подчеркнул, что сотрудничество с партнерами из стран БРИКС является для региона приоритетным и перспективным направлением работы. В ходе презентации экономического и инвестиционного потенциала Владимирской области заместитель губернатора региона Сергей Волков также сообщил, что порядка 35% внешнеторгового оборота субъекта приходится именно на страны БРИКС. "Наша область сотрудничает с 90 странами мира. На страны БРИКС приходится 35% внешнеторгового оборота нашего региона, из которых 5,6% - это доля стран БРИКС в экспорте", - сказал он.

Волков отметил, что регион обладает "ключевыми навыками и компетенциями для плодотворной совместной работы" с иностранными партнерами. Кроме того, замгубернатора подчеркнул, что Владимирская область является промышленно развитым регионом, который входит в топ-15 российских субъектов по объему машиностроительного производства. "Развитие данной отрасли в регионе идет высокими темпами за счет увеличения объемов транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. Многие предприятия имеют между собой устойчивые связи, формируется машиностроительный кластер", - добавил он.

Об автопробеге

Первый автопробег БРИКС по маршруту Екатеринбург- Москва приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

