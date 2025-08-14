Туроператор находится на связи с властями и медорганизациями Египта из-за ДТП

В результате аварии на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир, погибла россиянка

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Принимающая компания туроператора Coral Travel находится в контакте с властями и медучреждениями Египта после смертельного ДТП в Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Принимающая компания находится в контакте с местными властями и медицинскими учреждениями, чтобы обеспечить необходимую поддержку нашим туристам. Мы следим за ситуацией и прилагаем все усилия для оказания помощи пострадавшим и их родственникам", - говорится в сообщении.

Россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и Каир, сообщило ранее посольство РФ в Каире. Туроператор уточнил, что в автобусе было 40 человек, он следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир.