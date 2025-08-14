Белгородские власти оказывают помощь следствию по делу вице-губернатора

Рустэму Зайнуллину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Власти Белгородской области оказывают помощь правоохранительным органам в рамках уголовного делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, в рамках которого арестован вице-губернатор Рустэм Зайнуллин. Об этом на пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Он [Рустэм Зайнуллин] арестован, поэтому не исполняет свои обязанности, а по итогам решения суда будем в дальнейшем принимать решение. Так, сейчас все необходимые документации, которые правоохранительные органы запрашивали, мы им предоставили. <...> Мы действуем только в рамках закона. Уверены, что решение суда будет справедливым", - сказал он.

Зайнуллин был задержан 21 июня. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован. По версии следствия, Зайнуллин в составе группы с использованием служебного положения похитил не менее 32 млн рублей, из которых до 4 млн рублей - лично. Денежные средства выделялись на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.