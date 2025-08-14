В Ингушетии разработали программу реконструкции почти 100 км дорог

Также в программу войдет реконструкция подъездной дороги к единственному аэропорту региона, а капремонт затронет почти 10 объектов

МАГАС, 14 августа. /ТАСС/. Около 100 км дорог реконструируют и капитально отремонтируют в Ингушетии в 2026 году в рамках программы, разработанной региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики разработало масштабную программу, которая охватит как реконструкцию, так и капитальный ремонт ключевых автодорог. Это свыше 95 км дорожного полотна. Продолжим реконструкцию участка дороги Сунжа - Горагорск - Малгобек в районе Белоглинки протяженностью 6,1 км: это переходящий объект, в этом году там уже стартовали дорожные работы. Кроме того, планируется модернизация 14,9 км трассы Кавказ - Карабулак - Средние Ачалуки - Гайрбек-Юрт", - написал Калиматов.

По его словам, также в программу войдет реконструкция подъездной дороги к единственному аэропорту региона, а капремонт затронет почти 10 объектов.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы дороги Ингушетии становились лучше, комфортнее и отвечали самым высоким стандартам. Однако с улучшением качества дорожного полотна мы, к сожалению, наблюдаем и рост числа дорожно-транспортных происшествий, эта печальная статистика заставляет нас обратить особое внимание на вопросы безопасности. Обращаюсь ко всем жителям республики с призывом к ответственности и бдительности на дорогах, от вашей дисциплины, скоростного режима и внимания зависит не только ваша жизнь, но и жизни других людей", - добавил глава региона.

За шесть лет в Ингушетии отремонтировано около 400 км дорог - это 93 объекта. Ежегодно республика досрочно завершала годовые объемы работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".