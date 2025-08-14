Такая мера поможет в защите от атак мошенников

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Банк России совместно с МВД посоветовал обновить настройки конфиденциальности в Telegram для защиты от атак мошенников. Советы опубликованы в официальном Telegram-канале Банка России.

Так, в ЦБ и МВД рекомендуют включить двойную аутентификацию. Для этого в настройках приложения в разделе "Конфиденциальность" следует установить "Облачный пароль". Также рекомендуется не хранить во вкладке "Избранное" сканы документов, сообщения с паролями и логинами, банковские реквизиты и приватные фотографии.

Помимо этого, в регуляторе и МВД дали рекомендацию о запрете незнакомцам звонить пользователям в приложении. "В разделе "Конфиденциальность" возможно ограничить круг пользователей, которые могут звонить вам. Например, можно оставить такую опцию только для людей, которые есть в ваших контактах. Теперь мошенники, которые могут выдавать себя за ваших близких или коллег, размещая в профиле их имена и фото, не дозвонятся до вас", - отмечает ЦБ.

Также пользователям посоветовали скрыть номер телефона в приложении от незнакомых людей. "Это обеспечит вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев. В разделе "Конфиденциальность", ("Номер телефона") можно выбрать, кто может найти вас в Telegram по номеру телефона: все пользователи или только контакты из вашей телефонной книги", - отмечается в материале регулятора.

В дополнение в ЦБ и МВД рекомендовали периодически проверять список устройств, имеющих доступ к вашему аккаунту. "Если в разделе "Устройства" обнаружите активное подключение с неизвестного девайса, то удалите его ("Завершить сеанс"). Выставите автоматическое завершение сеансов: если вы потеряете устройство, аккаунт перестанет быть активным спустя выбранный период времени", - заключили там.