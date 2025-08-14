Традиционно самым популярным направлением у поступающих на бюджет с помощью "Госуслуг" стало направление IТ, отметили в министерстве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 1,1 млн человек или 79% при поступлении в вуз воспользовались возможностью подать документы через портал "Госуслуги". Об этом сообщается в канале Минцифры РФ в мессенджере Max.

"Всего за время основного этапа приемной кампании порталом воспользовались более 1,1 млн человек, это 79% всех поступающих", - рассказали в министерстве.

Также абитуриенты при помощи портала работали с более чем 3,3 млн заявлений, отправили почти 650 тыс. согласий о зачислении и получили более 400 тыс. уведомлений о поступлении. Более 74% абитуриентов на "Госуслугах" выбрали очную форму обучения, 16,3% - заочную, а 9% - очно-заочную. Кроме IТ, на бюджет абитуриентами выбирались направления "Экономика и управление", "Образование и педагогические науки", "Образование и педагогические науки", "Машиностроение", а также "Клиническая медицина".

Больше всего абитуриентов пользовались "Госуслугами" в Ямало-Ненецком автономном округе, Новгородской, Кировской и Калининградской областях, а также в Карелии.

"Приемная кампания в магистратуру и аспирантуру продолжается. В некоторых вузах еще принимают заявления на платные программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Туда, где бюджетные места не заполнены, с 12 августа идет допнабор", - заключили в Минцифры.