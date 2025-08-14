Гости "Москвы 2030" в Гостином Дворе протестируют программу по снижению усталости

Заммэра Анастасия Ракова отметила, что нейрокоррекция психоэмоционального состояния - это один из двух инновационных курсов программы, запущенной в 2025 году во всех центрах московского долголетия

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Гости форума "Москва 2030" в Гостином Дворе смогут протестировать инновационную программу "Московского долголетия" и Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России по снижению тревожности и усталости. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы хотели бы, чтобы гости нашего интеллектуально-выставочного пространства "Бесконечное развитие с вечными ценностями" смогли отвлечься от ежедневной суеты, побыть наедине с собой, лучше узнать себя. Поэтому на нашей площадке мы предлагаем всем посетителям в возрасте от 18 лет оценить инновационную технологию курса по нормализации эмоционального фона и получить первые навыки управления эмоциями, а также повысить стрессоустойчивость", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она отметила, что нейрокоррекция психоэмоционального состояния - это один из двух инновационных курсов программы, запущенной в этом году во всех центрах московского долголетия. На данный момент программу прошли уже около 35 тыс. человек, а результаты участников, завершивших оба курса, показывают положительную динамику. Например, на курсе нейрокоррекции уровень стресса у людей снизился на 25%, а благодаря нейротренировкам положительные изменения в показателях производительности мозга доходят до 30%.

В основе курса "Нейрокоррекции психоэмоционального состояния" лежит инновационная технология, которая помогает нормализовать эмоциональный фон, улучшить сон, повысить ясность мышления и стрессоустойчивость, а также развить навыки управления эмоциями. Занятие проходит с использованием специальной нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга, и длится около 30 минут. Гости форума в возрасте 55+ могут сразу записаться на продолжение курса в любом удобном центре московского долголетия. Полный курс состоит из 10 занятий.

Также в центрах московского долголетия для старшего поколения работает курс "Нейротренировки когнитивных навыков" для улучшения памяти, внимания и мышления. После завершения цикла каждому участнику выдается комплексное заключение. Так, максимально положительные изменения в показателях производительности мозга у участников доходят до 30% и более, добавляется в сообщении.