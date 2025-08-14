Они теперь могут их проводить на территории своих регионов

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Археологи Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик впервые получили документы российского образца, дающие возможность проведения раскопок в этих регионах, сообщил ТАСС заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников в ходе Всероссийской научно-практической конференции "Археология и история Боспора", которая проходит в Керчи.

"В этом году впервые выдаются открытые листы на академические и хоздоговорные работы на этих территориях [в четырех исторических регионах]. Тем самым сфера влияния, сфера развития российской археологии расширяется, согласно историческому предопределению", - сказал Масленников.

Он уточнил, что речь идет об исследовании памятников периода палеолита, а также о проведении археологических работ, которые предваряют крупные строительные проекты.

"Причем и частные организации [занимающиеся охранными археологическими исследованиями], которых немало в стране, получили первые открытые листы на работу на этих территориях. А это значит, что и бизнес оказался заинтересован в проведении новостроечных работ", - отметил собеседник агентства.

Масленников добавил, что также впервые в российских экспедициях проходят археологическую практику организованные группы студентов из вузов Донбасса и Новороссии. В том числе, несколько групп в течение лета работали на памятниках в Республике Крым.