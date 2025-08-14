Речь идет также о родителях детей до 1,5 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Амир Хамитов и Антон Ткачев направили письмо на имя министра культуры России Ольги Любимовой с предложением сделать бесплатным посещение выставок, парков и музеев для беременных и родителей детей до 1,5 года. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, сейчас многодетным семьям предоставлено право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок на территории России независимо от места проживания. Такая мера, по словам депутатов, "делает культурные ценности более доступными для значительного числа граждан и укрепляет семейные связи". Однако, они отмечают, беременные женщины и родители детей до 1,5 года сейчас не относятся к льготным категориям, из-за чего посещение таких мест зачастую связано с дополнительными финансовыми расходами, что "ограничивает доступ к культурным мероприятиям для семей с маленькими детьми".

"По аналогии с предоставленными многодетным семьям правами, считаем целесообразным ввести бесплатное посещение музеев, парков и выставок для беременных женщин и родителей детей в возрасте до 1,5 года. Эта мера позволит сделать культуру более доступной для молодых семей и будет способствовать популяризации культурного досуга среди данной категории граждан", - говорится в документе.

По словам авторов инициативы, реализация такой меры окажет поддержку молодым родителям, укрепит их участие в культурной жизни страны, а также "будет способствовать формированию гармонично развитого, культурно просвещенного и социально активного общества".