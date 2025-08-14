Сотрудники также собрали комплекс материалов для фондового собрания, который освещает деятельность местных властей, образовательных и общественных организаций Запорожской области

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Бойцы отдельного казачьего добровольческого отряда специального назначения "БАРС-11", воюющие в Запорожской области, передали Музею современной истории России экспонаты с места военных действий, сообщили в пресс-службе музея.

"Экспедиция Музея современной истории России отправилась в Мелитополь, чтобы скомплектовать предметы для экспозиции и фондов. В рамках этой поездки бойцы "БАРС-11" передали музейным сотрудникам ценные экспонаты", - говорится в сообщении.

Среди собранных экспонатов находятся пусковые контейнеры от российских переносных противотанковых ракетных комплексов "Метис" и "Конкурс", а также от реактивных многоцелевых гранат. По информации музея, это вооружение использовалось бойцами в районе населённых пунктов Вербовое и Новопрокоповка летом 2023 года. В музей также поступил украинский FPV-дрон и атрибутика отряда, включая шевроны, флаги и вымпел с фотографией и надписью: "21 декабря 2024 года, установка Поклонного креста в населенном пункте Новопрокоповка". Организацию установки Поклонного креста возглавил командир отряда "БАРС-11", полковник Сергей Шевченко, чьи личные вещи также будут представлены в музее. Среди них - полевой китель, рюкзак, кобура, походная кружка и фонарик, а также листок с его стихотворением "Простите меня, мама".

Кроме того, сотрудники музея собрали комплекс материалов для фондового собрания, который освещает деятельность местных властей, образовательных и общественных организаций Запорожской области - среди них листовки, газеты, детские рисунки и образцы символики.

"Коллекция Музея современной истории России живая - она постоянно дополняется новыми ценными экспонатами, что называется, по горячим следам",- заключила генеральный директор музея Ирина Великанова, чьи слова приводят в пресс-службе.