МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Евразия" проведет Второй международный педагогический форум "Евразийская перемена" с 15 по 21 августа 2025 года.

15 августа в Москве на базе МПГУ пройдет открытие Второго международного педагогического форума "Евразийская перемена". Мероприятие соберет больше 200 педагогов из Российской Федерации и Кыргызской Республики, чтобы обсудить внедрение единого образовательного пространства России и Кыргызстана и обменяться опытом работы в условиях современных вызовов.

Задача форума - создать самую прогрессивную образовательную систему, которая будет совмещать в себе лучший опыт российской и кыргызской систем образования, непрерывно совершенствоваться, отвечая вызовам времени, а также передавать будущим поколениям общую историю, духовно-нравственные ценности, традиции и обычаи.

С 15 по 21 августа учителя примут участие в практических мастер-классах по актуальным педагогическим технологиям, интерактивных тренингах и проектных сессиях для профессионального роста, познакомятся с лучшими практиками и кейсами, а также посетят экскурсии и нетворкинг.

АНО "Евразия" - некоммерческая организация, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения. Целью проекта является укрепление взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности народов.