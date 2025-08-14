Он будет рассчитан на 3 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Реабилитационный центр для бойцов СВО намерены открыть на Ставрополье к 2028 году, он будет рассчитан на 3 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал помощник атамана Терского войскового казачьего общества по реабилитации, адаптации и профориентации участников СВО Юрий Алешин.

"Мы изначально на Кавказском инвестиционном форуме предлагали строительство центра, создание с нуля, но это бы заняло гораздо больше времени и инвестиций, сейчас обсуждается создание реабилитационного кластера на базе законсервированного санаторно-курортного комплекса. У нас есть ряд предложений, которые мы рассматриваем, есть команда, которая готова провести инвестиционный тизер и посмотреть сколько это будет стоить. По целям мы ставим, что к 2028 году уже сможем полноценно развернуть деятельность по реабилитации, где будем не менее 3 000 ребят восстанавливать, планируем делать это частично с помощью полиса ОМС, частично с помощью частных пожертвований", - сообщил Алешин.

По его словам, в следующем году будет планироваться набор первого потока человек для пилотного проекта центра, но уже сейчас бойцам и членам их семей Терское войсковое казачье общество оказывает психологическую помощь, услуги которой намерены сделать круглосуточными.

"К следующему году будем планировать уже первые потоки ребят для того, чтобы пилотно запускать программу восстановления. По моим сведениям, тех, кто через меня обращались за психологической помощью, около 30 бойцов СВО и около 50 членов их семей", - добавил спикер.