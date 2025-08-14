Врачи провели девушке операцию по удалению гнойного воспаления на месте укуса и терапию

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Врачи в Москве спасли девушку, которую укусила кобра в подмосковном парке. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Во время отдыха в подмосковном парке в рюкзак заползла змея: когда девушка открыла его, кобра выскочила, укусила ее и скрылась в траве. <…> Пострадавшую экстренно доставили в токсикологический центр Склифа (НИИ имени Склифосовского - прим. ТАСС), где ее подключили к аппарату ИВЛ и провели комплексное лечение", - говорится в сообщении.

После того, как состояние пациентки стало стабильным, ее перевели в отделение гнойной хирургии ГКБ им. Баумана. В больнице девушке провели операцию на кисти по удалению гнойного воспаления на месте укуса и терапию. Вскоре девушку выписали с рекомендацией наблюдаться в поликлинике.

В ведомстве напомнили, что в случае укуса змеи необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. "Без экстренного специализированного лечения шансы на выживание при таком отравлении крайне низки", - заключили в департаменте.