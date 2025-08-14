Проход на территорию пациентов и лиц осуществляется в рабочие часы беспрепятственно и без предъявления паспортных данных

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Столичный Центр профилактики и борьбы со СПИДом работает в стандартном режиме, проход пациентов осуществляется без оформления пропусков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что центр, расположенный на Соколиной горе, стал требовать паспортные данные на входе.

"Увидели, что в Telegram-каналах распространяются недостоверные новости о московском Центре профилактики и борьбы со СПИДом: спешим заверить - центр работает в штатном режиме, дополнительных мер для прохода на территорию ИКБ №2 введено не было", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что проход на территорию пациентов и лиц, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется в рабочие часы беспрепятственно и без предъявления паспортных данных.