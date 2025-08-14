В Государственном академическом театре драмы в Челябинске с 4 по 6 сентября будут представлены 14 фильмов о Донбассе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" впервые пройдет в Уральском федеральном округе. В Государственном академическом театре драмы в Челябинске с 4 по 6 сентября будут представлены 14 фильмов о Донбассе, сообщил в своем Telegram-канале полномочный представитель президента РФ в округе Артем Жога.

"В Челябинске 4-6 сентября в Государственном академическом театре драмы покажут 14 лент о Донбассе. Три из них - премьеры. Это правдивые и искренние рассказы о том, как наши бойцы борются с нацизмом на передовой. <…> Вход на показы будет свободным", - написал он.

В дни фестиваля пройдут встречи с бойцами специальной военной операции, военкорами, создателями фильмов, артистами.

Международный фестиваль "RТ.Док: время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В программу фестиваля входят фильмы военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.