Глава Республики Алтай отметил, что у отечественного мессенджера есть все, чтобы стать ключевой площадкой для обмена новостями и общения с жителями

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Главы Омской области Виталий Хоценко и Республики Алтай Андрей Турчак создали каналы в отечественном мессенджере Max. Об этом они сообщили в своих Telegram-каналах.

"Дорогие омичи! Создал канал в Max. Присоединяйтесь!" - написал Хоценко. В новом канале он сообщил, что будет делиться актуальными новостями региона и рассказывать о работе регионального правительства.

Турчак отметил, что у российского приложения есть все, чтобы стать ключевой площадкой для обмена новостями и общения с жителями. "Со временем в Max появятся каналы правительства республики, наших министров и глав муниципальных образований", - написал глава Республики Алтай.

По его мнению, отечественное приложение - простое в использовании и безопасное. "В будущем разработчики расширят его функционал и синхронизируют с другими востребованными онлайн-сервисами", - сообщил он.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

13 августа Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам. Как отметили в ведомстве, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.