В ней пользователи смогут следить за актуальными новостями, трансляциями и аналитикой, связанными с предстоящим событием

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. На контентной платформе "Дзен" появилась специальная рубрика, посвященная встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

"В "Дзене" появилась спецрубрика, посвященная встрече Владимира Путина и Дональда Трампа", - рассказали в пресс-службе.

В ней пользователи смогут следить за всеми актуальными новостями, трансляциями и аналитикой, связанными с предстоящим событием. Кроме того, как отметили в пресс-службе, в спецрубрике собраны комментарии официальных лиц с места событий, посвященные переговорам и их результатам. "Из раздела можно будет узнать мнения экспертов и новости по этапам подготовки встречи", - добавили в "Дзене".