Граждан призвали при получении таких писем не переходить по ссылкам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мошенники рассылают фейковые уведомления о включении граждан в список кандидатов в коллегию присяжных заседателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Выявлены случаи массовой рассылки на электронную почту москвичей фейковых уведомлений о включении в список кандидатов в присяжные заседатели с просьбой перейти по указанной в письме ссылке для подтверждения участия или отказа от участия", - сказали в пресс-службе.

Там призвали граждан при получении подобного рода электронных писем не переходить по ссылкам.

"Обращаем внимание, что Московский городской суд и районные суды общей юрисдикции города Москвы никогда в приглашениях присяжного заседателя в суд не просят перейти по ссылкам", - подчеркнули в пресс-службе.