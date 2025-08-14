Заболевание передается не воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, а через укус инфицированного вирусом комара, сообщили в пресс-службе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Завозные случаи лихорадки чикунгунья в России не зарегистрированы, но риски существуют. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее центр по контролю и профилактике заболеваний Китая по району Цинсю города Наньнин сообщил, что китайские врачи выявили восемь случаев заражения вирусом чикунгунья в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Также заболевание выявляли в провинции Гуандун и специальных административных районах КНР - Гонконге и Макао.

"На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют. Лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, но передается через укус инфицированного вирусом комара", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в РФ осуществляется постоянный энтомологический мониторинг: изучается ареал обитания и видовой состав комаров, оценка численности и инфицированность насекомых различными возбудителями, в том числе и лихорадкой чикунгунья. "Регистрируемая в настоящее время численность комаров и данные об отсутствии их инфицированности вирусом показывают, что на сегодняшний день эпидемиологической опасности нет", - заключили в ведомстве.