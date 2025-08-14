Под рестрикции подпали Павел Каравацкий, Сергей Менделеев и Александр Мира Серда

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США внесло в санкционные списки трех граждан России за связи с российской криптовалютной биржей Garantex. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Под рестрикции подпали Павел Каравацкий, основатель площадки Сергей Менделеев и Александр Мира Серда, которого американские власти считают одним из руководителей криптобиржи.

В марте власти Индии задержали по запросу США другого администратора биржи - гражданина Литвы Алексея Бесчокова. Он подозревается в отмывании денег.

Также в марте Минюст США заявил, что американские власти совместно с Германией и Финляндией конфисковали серверы базирующейся в России криптобиржи и заморозили используемые ею активы на $26 млн. Garantex сообщила о временной приостановке оказания всех услуг в связи с блокировкой платформой Tether, эмитирующей криптотокен USDT, кошельков биржи.

Garantex находится под санкциями США с 2022 года.