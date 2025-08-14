В НАО предложили запретить вылов рыбы на Печоре во время миграции на нерест

Ограничительная мера не будет распространяться на ряпушку

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) предложили ввести запрет на вылов рыбы на участках, не предназначенных для ловли семги и горбуши на реке Печоре во время миграции анадромных видов рыб на нерест, ограничительная мера не будет распространяться на ряпушку. Об этом написала в своем Telegram-канале врио главы региона Ирина Гехт по итогам встречи с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым.

Анадромные виды рыб проводят большую часть своей жизни в море, для нереста мигрируют в пресноводные водоемы.

"Обратилась с предложением запретить вылов водных биоресурсов, за исключением ряпушки на рыболовных участках, не предназначенных для вылова семги и горбуши на реке Печора во время миграции анадромных видов рыб на нерест. Эта мера уже получила одобрение научного сообщества, которое подтверждает существующий риск для популяции семги и горбуши", - отметила Гехт.

Врио пояснила, что рыбохозяйственный комплекс - важная часть экономики региона. "Договорились, что проработаем вопрос межрегионального сотрудничества по защите водных ресурсов реки Печоры. Нужно усилить рыбоохрану, чтобы предотвращать незаконный вылов семги во время нереста", - добавила она.

Также она уточнила, что необходимо, чтобы рыборазводные центры НАО имели возможность войти в инвестиционную программу недропользователей по компенсации вреда. "Нужно учитывать наши предприятия при проведении экологической экспертизы и планировании государственных программ, чтобы обеспечить их стабильную загрузку и участие в общем развитии отрасли", - резюмировала Гехт.