В Москве на участках для голосования иногородних обеспечат видеонаблюдение

Всего в столице в 2025 году планируют создать 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернаторов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Экстерриториальные участки, которые организуют в Москве для голосования жителей регионов РФ на выборах 12-14 сентября, обеспечат видеонаблюдением. Соответствующее решение принято на заседании Мосгоризбиркома, передает корреспондент ТАСС.

"В Москве есть определенный стандарт проведения выборов, который востребован избирателями, политическими партиями, общественными организациями, и мы (члены Мосгоризбиркома - прим. ТАСС), естественно, придерживаемся этого стандарта. Те 14 избирательных участков, которые образованы в Москве, будут работать по общим правилам организации голосования: это и помещение для голосования, в котором обязательно будут информационные материалы по всем видам выборов и о каждом из кандидатов; там будут присутствовать наблюдатели от политических партий, от кандидатов, от Общественной палаты [Москвы], которые смогут наблюдать за процессом голосования; и будет применена система видеонаблюдения, которая будет работать в дни голосования, соответственно, доступ к этой системе, и к материалам видеонаблюдения будут иметь все заинтересованные лица, участники избирательного процесса", - пояснил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее 19 избирательных комиссий регионов РФ, где состоятся выборы высших должностных лиц этой осенью, приняли решение образовать на территории Москвы 14 экстерриториальных избирательных участков. На них будет проводиться электронное голосование. Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июля приняла постановление, которым дополнила свой порядок работы на экстерриториальных участках в части проведения электронного голосования. Мосгоризбирком 7 августа установил особенности электронного голосования на выборах глав субъектов Российской Федерации, которое организуют 12-14 сентября впервые для избирателей из этих регионов, находящихся в столице.

Выборы в 2025 году

14 сентября, в единый день голосования, запланировано более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе. Будет замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей регионального уровня. Проголосовать смогут порядка 55 млн избирателей.

Всего в Москве в 2025 году планируется создать 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернаторов. Участие в проекте примут 19 регионов, где в сентябре запланированы выборы высших должностных лиц.

24 июля Мосгоризбирком в связи с обращением избирательной комиссии Курской области выразил готовность организовать экстерриториальные участки для голосования жителей этого и других регионов РФ на осенних выборах в 2025 году - через терминалы электронного голосования (ТЭГ). Среди них участки, расположенные в МФЦ, на станции метро "Курская", в торговом центре и в гостинице. Члены комиссии утвердили перечень из 14 адресов для размещения участковых избирательных комиссий, которые предлагаются регионам для проведения голосования.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заверила, что голосование на экстерриториальных участках будет обеспечено видеонаблюдением, охраной общественного порядка, на местах будут работать наблюдатели. Председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев позже заверил, что палата обеспечит общественное наблюдение на экстерриториальных участках в столице для голосования иногородних граждан на осенних выборах.

Опыт столицы

Москвичи на выборах депутатов Мосгордумы в 2024 году могли проголосовать электронно - онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно заявили об отказе от электронных форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках было не нужно.

Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва проголосовали более 3,1 млн москвичей, из них бумажными бюллетенями проголосовали лишь 142 тыс. избирателей. Итоговая явка превысила 40%. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Москвы, в сентябре 2024 года превышала 7,8 млн.