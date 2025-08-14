Его площадь составила 3,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. ПСБ при поддержке Российской федерации баскетбола открыл в Нижнем Тагиле первый в Уральском федеральном округе Центр уличного баскетбола международного класса площадью 3,8 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ПСБ неслучайно открывает новый спортивный объект в Нижнем Тагиле - в городе, который является ключевым промышленным центром Урала. Мы создаем необходимую инфраструктуру для жизни и работы людей. Центр уличного баскетбола станет еще одним местом притяжения для активной молодежи, для действующих и будущих кадров нижнетагильской промышленности", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, чьи слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, новый центр может принимать соревнования регионального и международного уровня. На объекте размещена одна баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для баскетбола в формате 3х3 с экологичным, износостойким и всепогодным профессиональным акриловым покрытием.

"Таким образом, можно одновременно играть в баскетбол сразу на пяти площадках, проводить фестивали "Готов к труду и обороне", массовые турниры, всероссийские, региональные и городские соревнования", - пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, центр оснащен зоной для занятий уличной гимнастикой, тренажерами и мобильными трибунами для зрителей, отметили в сообщении.

ПСБ также открыл Центры уличного баскетбола в Туле, Новомосковске, Калининграде, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, Новокузнецке, Ижевске, Нальчике, Оренбурге, Кемерово, Луганске, Донецке, Скадовске, Мелитополе, Анапе, Хабаровске, Самаре, Макеевке, Омске, Владимире и Иванове, добавили в сообщении.