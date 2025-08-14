В "Артеке" открылся VIII Международный фестиваль детской анимации "Аниматика"

Во время события дети увидят премьерные показы полнометражных фильмов и короткометражных программ ведущих российских студий, поучаствуют в мастер-классах и творческих встречах

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль детской анимации "Аниматика" открылся в Международном детском центре "Артек", он посвящен 100-летию лагеря. Об этом сообщили в пресс-службе "Артека".

"Фестиваль "Аниматика" - это яркое и важное событие для "Артека", а для ребят это уникальный шанс погрузиться в мир анимации, получить ценные навыки и перенять опыт у профессионалов в области анимационного кино. Очень важно, что в юбилейный год артековцы вместе с именитыми наставниками создадут мультфильмы, посвященные юбилею "Артека", - привели в сообщении слова директора "Артека" Константин Федоренко.

Уточняется, что фестивалю предшествовал творческий этап, в начале года был объявлен конкурс, на который дети присылали созданные ими анимационные фильмы. По итогам отбора определили 20 мультфильмов-победителей и 36 участников конкурса из 14 регионов России, которые получили путевки на девятую смену в "Артек" и теперь принимают участие в ключевых событиях фестиваля.

Во время фестиваля дети увидят премьерные показы полнометражных фильмов и короткометражных программ ведущих российских студий, поучаствуют в мастер-классах и творческих встречах с режиссерами, сценаристами, продюсерами и художниками-аниматорами. 36 участников конкурса покажут свои работы в рамках форсайт-сессии профессиональным аниматорам, получив в ответ рекомендации.

"Главным событием фестиваля станет работа шести передвижных анимационных мастерских. Под руководством профессиональных педагогов-аниматоров дети создадут мультфильмы, посвященные юбилею "Артека". Финальные работы будут представлены 19 августа на закрытии фестиваля, где жюри определит победителей. Все участники получат призы и подарки от партнеров Ассоциации анимационного кино", - добавили в "Артеке".

Организатором фестиваля выступает Ассоциация анимационного кино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.