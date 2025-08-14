Глава "Автодора": автопробег БРИКС разрушил стереотипы о суровости русских

Вячеслав Петушенко также отметил, что автопробег предоставил возможность наладить деловые связи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый автопробег БРИКС "Екатеринбург - Москва" по скоростным дорогам государственной компании "Автодор" позволил разрушить стереотипы о суровости русского народа у его участников. Такое мнение журналистам на церемонии закрытия автопробега выразил глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"20 стран-участниц здесь - все приехали по своей воле, никто не заставлял. Большое им спасибо, что приняли наше приглашение. <…> Самое главное - это улыбки на лице. Многие люди в Россию приехали в первый раз. Впечатление о том, что мы суровые и холодные люди, мы сумели развенчать, по большому счету. И я надеюсь, что каждый человек, который приехал в нашу страну, расскажет об этом своим друзьям, коллегам в своих странах", - сказал он.

Петушенко также отметил, что автопробег предоставил возможность наладить деловые связи. "Всем понравилось общаться не только на тему бизнеса, но и в человеческом плане. И уже в Казани, Нижнем Новгороде, Суздале бизнес-сессии позволили наладить и бизнес-историю", - добавил он.

Глава "Автодора" также выразил уверенность, что подобные мероприятия способствуют более тесному дальнейшему сотрудничеству между странами. "Еще раз повторю, это послужит более тесному дальнейшему сотрудничеству в человеческом плане и в коммерческих проектах", - сказал Петушенко.

Об автопробеге

Автопробег приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

ТАСС - генеральный информационный партнер автопробега.