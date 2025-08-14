На ВДНХ прошла церемония закрытия первого автопробега БРИКС

На церемонии закрытия также состоялось подписание соглашений

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия первого автопробега БРИКС "Екатеринбург - Москва" по скоростным дорогам государственной компании "Автодор" прошла на ВДНХ в Москве. На церемонии также состоялось подписание ряда соглашений, передает корреспондент ТАСС.

Общий маршрут автопробега был разделен на два этапа: молодежный - из Екатеринбурга до Казани, который прошел с 9 по 12 августа с остановкой в городе Дюртюли (Республика Башкортостан), и деловой трек с участием представителей бизнеса стран БРИКС+ из Казани до Москвы с остановками в Нижнем Новгороде и Суздале.

"За эти дни, которые прошли в автопробеге, [участники] проехали восемь субъектов Российской Федерации, познакомились с нашей многогранной культурой, с многонациональной страной. Это действительно хорошее, качественное мероприятие, новое, можно сказать, мероприятие по международному сотрудничеству", - сказал на церемонии закрытия первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов.

Председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко в свою очередь отметил, что одной из основных целей проведения пробега было установление деловых контактов между участниками - представителями бизнес сообщества стран БРИКС. "Мы, проезжая по дорогам государственной компании "Автодор" очень много общались. <…> Нас очень здорово принимали, показывали все наши достижения и наши самые главные возможности, потому что одной из идей было общение - найти точки соприкосновения в бизнесе и, наверное, самое главное, - это общение друг с другом", - сказал он на торжественной церемонии.

Приветственное слово к участникам автопробега направил и замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков, отметив, что мероприятие позволит укреплять отношения между странами БРИКС. "Автоэкспедиция по скоростным дорогам от Екатеринбурга до Москвы позволила участникам своими глазами увидеть достижения России в области инфраструктурного развития, прикоснуться к ее истории и культуре, обрести новых друзей. <…> Уверен, что уникальный международный проект внесет свою лепту в наращивание многопрофильного сотрудничества в нашем объединении, будет способствовать укреплению взаимного доверия, расширению деловых, культурных и гуманитарных связей, поможет поиску точек совместного роста", - сказано в приветствии, которое зачитал посол по особым поручениям МИД России, су-шерпы РФ в БРИКС Павел Князев.

Подписание соглашений

На церемонии закрытия также состоялось подписание соглашений. Одно из них - соглашение о сотрудничестве между комитетом по туризму города Москвы, государственной компанией "Автодор" и АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы". "Мы сегодня присутствуем на очень важном, объединяющем, межрегиональном и международном мероприятии. Мы долго и вместе готовились к тому, чтобы здесь принять вас, уважаемые коллеги. Вместе с компанией "Автодор" мы подготовили и хорошую программу на ВДНХ. Вся Москва - это средоточие всей автомобильной сети России", - сказал на церемонии первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

Второе соглашение о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве подписали генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук и председатель правления Федерации африканских инженерных организаций Рефилве Бутелези.

Об автопробеге

Автопробег приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" г. Дюртюли - пгт Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года. Новая магистраль стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Реализация проекта позволила сформировать бесшовный скоростной маршрут протяженностью 2 400 км от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, сокращение времени в пути для пользователей составило более 22 часов. Теперь, с открытием нового участка, М-12 "Восток" связывает Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург.

