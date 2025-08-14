Она будет отпечатана в типографии и вручена ребятам

МУРМАНСК, 14 августа. /ТАСС/. Участники патриотической поездки "Дорогами двух Великих Побед", которые посетили в Мурманскую область, разработают оригинальную настольную игру по итогам поездки. Об этом сообщила ТАСС руководитель программы "Гостеприимные города Росатома", председатель комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии Вита Саар.

Тур "Дорогами двух Великих Побед" проходит по маршруту Полярные Зори - поселок Ревда - Мурманск и завершится в Москве. Участники познакомятся с первой атомной станцией за Полярным кругом - Кольской АЭС, посетят первый в мире атомный ледокол "Ленин", побывают в мемориальном комплексе "Долина Славы", посвященном войнам, погибшим при защите Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

"В Мурманскую область в путешествие по "атомным городам" приехали 80 ребят из разных регионов России, их задача - погрузиться в жизнь и историю Мурманской области. У них с собой есть игровое поле, и в каждом месте, где побывают, они делают отметки. При этом у них есть задания, ходы, возвраты и ускорения, как в обычных настольных играх. По итогу участники тура разработают свою оригинальную настолку, по маршруту которой можно будет пройти всем желающим", - сказала Саар.

Она пояснила, что все участники разделились на четыре команды: летчики, моряки, ученые и разведчики. Каждая команда проходит свою историю, погрузиться в которую помогают иммерсивные герои. "В конце поездки у команд будет готовая настольная игра, которую они сформировали в процессе. Она будет отпечатана в типографии и вручена участникам", - отметила Саар.

О поездке и программе "Больше, чем путешествие"

Поездка "Дорогами двух Великих Побед" приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию отечественной атомной промышленности. Ее участниками стали победители конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Госкорпорации "Росатом", волонтеры, студенты и выпускники вузов страны. Поездка организована в рамках программ "Гостеприимные города Росатома" и "Туры возможностей в атомные города" АНО "Энергия развития" совместно с программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

"Больше, чем путешествие" - программа Росмолодежи, благодаря которой свыше 290 тыс. молодых людей увидели уникальные места России, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей. В поездке молодые люди узнают новые факты о подвигах героев войны и достижениях советского народа в сфере мирного атома.