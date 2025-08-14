Немкин: в WhatsApp и Telegram совершено более 52 тыс. преступлений с начала года

Общий ущерб превысил 106,4 млрд рублей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Свыше 52 тысяч преступлений с общим ущербом свыше 106 млрд рублей, совершенных через мессенджеры WhatsApp и Telegram, было зарегистрировано правоохранительными органами РФ с начала 2025 года. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram: с начала 2025 года зарегистрировано более 52 тыс. преступлений, общий ущерб превысил 106,4 млрд рублей", - сообщил парламентарий.

Он отметил, что в ряде случаев обманутых граждан вовлекают в диверсии на транспорте, такие как поджоги и подрывы.