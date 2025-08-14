Немкин: Telegram не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента

С начала же 2025 года Роскомнадзор зафиксировал удаление около 400 материалов и тематических каналов в мессенджере

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Администрация мессенджера Telegram до сих пор не удалила из него около 157 тыс. единиц противоправного контента. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Администрация Telegram по-прежнему не удаляет около 157,7 тысяч единиц противоправного контента - от фейков и экстремизма до предложений купить поддельные документы, материалов с призывами к беспорядкам, ЛГБТ+ (признана экстремистской, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и суицидального контента, а также детской порнографии", - рассказал он.

Вместе с тем, по требованию Роскомнадзора с платформы Telegra.ph удалено более 21 млн материалов пронаркотического характера. С начала же 2025 года, согласно представленным данным, Роскомнадзор зафиксировал удаление около 400 материалов и тематических каналов в Telegram, распространявших контент, направленный на унижение чести и достоинства несовершеннолетних, которые имели аудиторию не больше 2 тысяч подписчиков, а также удалены около 40 материалов, содержащих недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

При этом в ведомстве отмечают, что не все эти материалы исчезли именно из-за их требований - часть, возможно, была удалена по инициативе самой администрации мессенджера, добавил депутат.

Немкин также сообщил, что юридическое лицо мессенджера Telegram - Telegram Messenger Inc. - оштрафовано в РФ с 2021 года на общую сумму 105,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию.

Он добавил, что отдельно компанию оштрафовали на 38,3 миллиона за то, что она, будучи владельцем соцсети, не ведет собственный мониторинг и не удаляет незаконный контент без напоминаний от регуляторов.

"Платформы Telegram и WhatsApp стали инструментом для организации террористической и другой преступной деятельности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. При этом администрации мессенджеров систематически игнорируют решения суда, направленные на раскрытие преступлений", - подчеркнул Немкин.