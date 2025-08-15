Очередь на Крымском мосту выросла до 1 380 машин

Ожидание составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Количество автомобилей, ожидающих проезда по Крымскому мосту, возросло до 1 380. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 55 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1 325 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении по данным на 03:00 мск.

Ранее сообщалось, что к полудню 14 августа число машин в очереди к мосту составило 1 050, по данным на 02:00 мск 15 августа проезда ожидали 1 180 автомобилей.