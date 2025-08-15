Птиц зафиксировали ученые на острове Фуругельма

ВЛАДИВОСТОК, 15 августа. /ТАСС/. Два новых вида птиц впервые зафиксированы на территории Дальневосточного морского заповедника в Приморье. Ранее в данном районе этих птиц не наблюдали, сообщили в пресс-службе дирекции заповедников "Земля леопарда".

"Оба новых для заповедной фауны вида были обнаружены учеными на острове Фуругельма - самом южном острове России - в рамках плановых орнитологических наблюдений", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что каменка-плешанка относится к отряду воробьинообразных. За 47 лет работы Дальневосточного морского заповедника эту птицу там увидели впервые. Специалисты отметили, что восточная граница ее ареала проходит северо-восточном Китае, так что до Приморья она долетает в единичных, крайне редких случаях, в связи с чем уникален сам факт ее обнаружения. То же самое относится и к японской зарянке, уточнили в пресс-службе.

"Науке известно лишь четыре достоверных фиксации этой птицы в Приморском крае, а ее основной российский ареал включает лишь юг Сахалина и южные Курилы. Ученые обнаружили поющего самца в низовье островного ключа на острове Фуругельма. Он очень редко показывался на глаза, но активно отзывался на запись пения своего вида, которую включали орнитологи во время наблюдения", - отметили в дирекции.

Там добавили, что остров Фуругельма также является единственным в России местом гнездования сразу двух краснокнижных видов - малой колпицы и желтоклювой цапли.