О новых сроках работы ПВР пока не сообщили

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Работа пунктов временного размещения граждан после сильного землетрясения продлена на Камчатке, в предыдущие сутки в них ночевали 19 человек.

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"ПВР продолжают работу", - сказали в ГУ МЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что ПВР будут работать до 15 августа. О новых сроках работы ПВР пока не сообщается.

После мощного землетрясения 30 июля были открыты два пункта. В ПВР жители и гости края могут остановиться на ночь с относительным комфортом. Здесь есть спальные места, туалеты и душевые.