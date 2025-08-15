Дополнения добавят уже в 2025 году, сообщил ответственный секретарь Владислав Кононов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Раздел о специальной военной операции в новых школьных учебниках по истории России уже в 2025/2026 учебном году планируют дополнить актуальной информацией о ходе СВО, а также биографиями героев. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь гослинейки учебников истории Владислав Кононов.

"Особое внимание - 2024 году и текущему 2025 году, событиям в них. Мы все являемся их очевидцами и свидетелями, но задача - не перегружая учебник, не упустить ничего важного. Конечно, это касается и раздела об СВО - он будет дополнен и новой фактической информацией, и биографиями героев. Как раз сейчас этим занимаемся", - сказал он.

Кононов отметил, что сразу после включения всей гослинейки учебников с 5-го по 11-й классы в федеральный перечень началась подготовка ко II изданию - "улучшенному и дополненному". "Это будет издание 2026 года, хотя фактически тиражирование начнется уже в этом году. В учебниках появятся новые карты, которые на самом деле старые, составленные еще в период Российской империи. Кроме того, мы постоянно получаем, главным образом от учителей, предложения, замечания, пожелания. Обсуждаем, иногда спорим - такая обратная связь очень важна. Консультируемся с учеными, набираем массив предложений по корректировке", - уточнил он.

В частности, недавно указом президента РФ Владимира Путина звание Героя России посмертно присвоено Алексею Бересту, командиру боевого расчета по водружению Знамени Победы над Рейхстагом. Его фамилия и раньше была в новых учебниках по истории, но теперь информация о нем будет дополнена этим важным фактом - о присвоении ему звания.

Как пояснил Кононов, всей работой по внесению изменений занимаются выпускающие редакторы учебников во взаимодействии с учеными. За каждым томом закреплен один, а иногда и два человека. Все изменения в формате "было/стало" представляют редакторам - Александру Чубарьяну, Анатолию Торкунову и Владимиру Мединскому. "После утверждения ими изменения согласовываются с Минпросвещения - авторские права на госучебники принадлежат государству в лице этого ведомства. Затем вносятся уже непосредственно в макеты, еще раз перепроверяются и подписываются в печать", - добавил ответственный секретарь гослинейки учебников истории.

Об учебниках истории

С 1 сентября 2023 года в образовательном процессе используют новые учебники по истории для 10-11-х классов. Издание состоит из четырех книг: "История России" (10-й класс), "Всеобщая история" (10-й класс), "История России" (11-й класс) и "Всеобщая история" (11-й класс). Авторами учебников выступили помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

В августе 2024 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил новую линейку единых госучебников по истории для 5-9-х классов и колледжей. Также он ранее сообщал, что новые учебники по истории для 5-9-х классов планируется ввести в школах с 1 сентября 2025 года.

Вся гослинейка учебников истории с 5-го по 11-й классы включает 13 томов, кроме того, также был подготовлен трехтомник для учреждений СПО, созданный на основе госучебников для старшей школы.