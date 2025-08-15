Они будут помогать в воспитании детей

ОРЕНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Оренбургская область начала перепрофилировать государственные учреждения социальной помощи в логике семьесберегающего подхода, создавая родительские клубы и семейные многофункциональные центры (МФЦ). Об этом в ответе на запрос ТАСС сообщила заместитель министра социального развития Оренбургской области Вера Ризик.

"В текущем году началось перепрофилирование государственных учреждений в логике семьесберегающего подхода. <…> Открыты пять групп дневного пребывания на 67 мест и 14 родительских клубов на 205 мест; начата подготовка к открытию двух семейных многофункциональных центров", - сообщила она.

Частью этой работы, по словам замминистра, стали заезды для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительностью 18 календарных дней. Их организуют на базе трех социально-реабилитационных центров Оренбургской области с целью помочь родителям в вопросах адаптации и реабилитации детей, скорректировать детско-родительские отношения, не допустить разлучения родителей и детей.

Такая работа, как отмечают в министерстве, стала возможна благодаря участию региона в специальном проекте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Вызов" в рамках стратегической программы "Дети в семье". Его основная цель: сохранить семьи и сократить число детей, находящихся в стационарных учреждениях для детей-сирот.