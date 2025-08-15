Мирошник: ВСУ сотнями расстреливают людей, пытающихся перейти на сторону России

Украинские солдаты проходили по подвалам домов и забрасывали мирных граждан гранатами "для профилактики", заявил посол по особым поручениям МИД

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество людей, которых расстреляли военнослужащие Вооруженных сил Украины при попытке перейти на сторону России, исчисляется сотнями. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Это сотни случаев. Те, о которых у нас есть показания или зафиксированы людьми, которые пересекали линию боевого соприкосновения. Есть факты, когда людей расстреливали при попытке перейти линию, забрасывали дронами, атаковали. Это зафиксировано даже в видеоформатах и видеодоказательствах", - сказал он.

Мирошник указал, что есть случаи, когда ВСУ проходили по подвалам домов, забрасывая людей гранатами "для профилактики". "Они просто забрасывали гранатами окна оставшихся домов, оставляя территорию полностью зачищенной от гражданского населения", - добавил он.

По его словам, это стремление Украина демонстрировала уже в Авдеевке, Селидове, Дзержинске. "Сейчас аналогичная ситуация происходит и на территории Часов Яра, - продолжил дипломат. - Безусловно, речь идет о сотнях случаев, но сколько именно людей погибло - мы сможем сказать только позже".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.